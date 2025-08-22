Culminan las obras de rehabilitación del Trapiche del Prado

El Ayuntamiento de Marbella ha culminado las obras de rehabilitación del Trapiche del Prado, del siglo XVII, que se encontraba en un avanzado estado de abandono.

La recuperación se ha ejecutado según los criterios de restauración legítima, para conservar las estructuras originales y musealizar las zonas en ruinas con intervenciones prudentes y respetuosas.

El edificio, de gran valor arquitectónico y cultural, albergará un centro de interpretación sobre la evolución de la industria azucarera en Marbella y en el mar Mediterráneo, y acogerá exposiciones temporales y actividades culturales.

El centro museográfico incluirá el archivo histórico digitalizado del Trapiche del Prado, que se encuentra en Granada; y se convertirá en un recurso educativo para los centros escolares y un elemento de dinamización del turismo.

El centro de interpretación, de una superficie de 3.700 metros cuadrados, contará con salas polivalentes, espacios de lectura, biblioteca, zonas administrativas y un molino de sangre, uno de los pocos ejemplares conservados en Europa y pieza central del espacio cultural.

