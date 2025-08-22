Piden reactivar el servicio de radioterapia del Hospital Costa del Sol

El PSOE de Marbella pidió ayer a la Junta de Andalucía que reactive ya la unidad de radioterapia del Hospital Costa del Sol, equipada desde hace meses pero sin servicio debido a la falta de personal sanitario.

El cierre de la unidad obliga a los pacientes a desplazarse fuera de su área de residencia para recibir el tratamiento, lo que la formación socialista tachó de «inaceptable».

«Gracias a los fondos europeos captados por el Gobierno de España, la unidad de radioterapia está completamente equipada. Pero la falta de voluntad política está poniendo en riesgo la salud y el bienestar de miles de personas», señaló la portavoz del PSOE, Isabel Pérez.

La concejala criticó también el «preocupante aumento de las listas de espera» del centro sanitario costasoleño, en el que más de mil pacientes esperan una intervención quirúrgica desde hace más de un año y en el que la primera consulta se produce con una demora media de 171 días, según Pérez, que presentará una moción plenaria para solicitar al Gobierno autonómico que dote de personal sanitario la unidad de radioterapia y la reabra; y adopte medidas para reducir las listas de espera.

Las carencias en el Hospital Costa del Sol se suman a otras que presentan los centros de salud de Marbella, como el de Leganitos, en que se han producido caídas de techos y averías en ascensores; o el de Las Albarizas, en el que las citas se dan con un plazo de 20 días, lo que Pérez calificó de «auténtica barbaridad que debe ser corregida de inmediato».

