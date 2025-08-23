El festival Elrow pone a prueba hoy la movilidad en los macroeventos en Marbella

El macrofestival Elrow Town, el evento de música electrónica de doce horas ininterrumpidas de duración y con más de 50 artistas en seis escenarios diferentes que se celebra hoy en Marbella ante una aforo previsto de unas 30.000 personas, vuelve a poner a prueba la capacidad de las carreteras del municipio ante actos multitudinarios en pleno verano.

El festival, el segundo que alberga España en 2025 después del que acogió Madrid en mayo, se desarrollará en la finca sampedreña La Caridad apenas diez después del concierto que protagonizó Manuel Carrasco en el mismo emplazamiento y con el mismo aforo; y que sumió a Marbella, San Pedro Alcántara y buena parte de la Costa del Sol en un caos circulatorio durante horas debido a las dificultades de los asistentes para acceder al recinto por carretera.

El artista onubense comenzó su actuación cerca de 45 minutos después de la hora prevista para dar tiempo al público a llegar a la finca La Caridad, una explanada de 80.000 metros cuadrados de superficie situada entre San Pedro Alcántara y Nueva Andalucía que la Justicia expropió al exasesor de Urbanismo del GIL Juan Antonio Roca tras una sentencia.

Días después, Carrasco pidió disculpas a los asistentes a través de las redes sociales por los «accesos complicados» hasta la finca La Caridad. «Siento el sabor agridulce de algunos, también nosotros lo hemos sentido y nos da mucha pena porque es verdad que hay mucho trabajo y amor puesto en todo», señaló el artista que se dio a conocer en la segunda edición del programa musical ‘Operación Triunfo’, en el que quedó en segunda posición.

Sin servicio de lanzadera

El festival Elrow Town -como el concierto de Carrasco- contará con un dispositivo especial para priorizar la seguridad del tráfico integrado por hasta 21 agentes en labores de circulación, hasta 14 en funciones de seguridad interior y drones; pero no con autobuses lanzadera que desplacen a grandes masas de asistentes hasta La Caridad.

«Para el festival del sábado es imposible», señaló el martes el portavoz municipal, Félix Romero, al ser preguntado si el Ayuntamiento se planteaba alguna mejora en el plan de movilidad del evento. Lo que sí hizo el edil fue aconsejar al público a que fuera «temprano» a la finca.

El Ayuntamiento de Marbella achaca el caos en la circulación en la jornada del concierto de Carrasco, con retenciones kilométricas de vehículos en Marbella y San Pedro, al colapso de la autovía A-7 y autopista AP-7 y al aumento del tráfico en verano. Sin embargo, en torno a la finca La Caridad discurren también carreteras que son competencia del Ayuntamiento.

El PSOE atribuye el colapso circulatorio a la falta de planificación del Ayuntamiento. «No hubo información, no se reforzó el transporte público, no hubo previsión», señala. IU lo achaca a la «nefasta gestión» del Consistorio.

