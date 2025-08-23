Los vecinos de Fuente Nueva, en Marbella, celebrarán su verbena a final de agosto

Los vecinos de la zona residencial Fuente Nueva, en San Pedro Alcántara, celebrarán su tradicional verbena el fin de semana del 30 y 31 de agosto con un programa familiar.

El evento comenzará el sábado 30 de agosto, a las 20.30 horas, con la elección y coronación de las reinas, el rey y, como novedad este año, dos caballeros infantiles. La velada estará amenizada por la orquesta Malacai y contará con una barra con precios populares, hinchables y atracciones mecánicas para los menores.

El domingo, 31 de agosto, a las 12.30 horas, actuará la escuela de baile Arcos Blancos y, a las 14.00 horas, se ofrecerá una gran paella popular para los asistentes.

Por la tarde, a partir de las 19.00 horas, la programación se centrará en los más pequeños de la zona residencial de San Pedro Alcántara, con una fiesta del agua, un cañón de espuma y un pinchadiscos que amenizará la jornada.

Mejoras deportivas

El Ayuntamiento de Marbella anunció ayer que ultima la remodelación integral del campo de fútbol anexo Juan José Almagro, ubicado en San Pedro Alcántara, con una inversión de 350.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.

La actuación contempla la renovación de más de 6.500 metros cuadrados de césped artificial, las mejoras del sistema de drenaje y el asfaltado de la superficie.

«Queremos garantizar que, al final del mandato, todas las superficies estén completamente renovadas», señala el edil de Deportes, Lisandro Vieytes.