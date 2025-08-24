«Mantendremos la esencia del hotel y subiremos la calidad de las habitaciones»

¿Cómo transcurre el verano en el hotel?

Estamos viendo unas reservas de muy último minuto, algo que no había visto antes. El cierre del mes de julio ha sido muy bueno y agosto pinta muy bien. En julio, registramos una ocupación del 85 por ciento y durante las dos primeras semanas de agosto hubo días en los que alcanzamos el 98 por ciento, estuvimos casi llenos.

¿Cuál es el perfil medio del turista del hotel?

Don Pepe tiene un cliente muy variado. Tenemos el cliente asiduo que nos elige cada año. Suele ser español y lleva generaciones viniendo como parte de sus vacaciones. Es un cliente al que cuidamos porque es muy especial. En julio y agosto, tenemos un gran porcentaje de cliente árabe, sobre el que estábamos asustados por lo que ocurre en Israel y Palestina. A inicios del verano, las reservas de este mercado se pararon, pero ha remontado mucho. También tenemos clientes británicos, centroeuropeos y americanos.

El grupo Meliá ha anunciado una apuesta fuerte por la provincia de Málaga. ¿Por qué Málaga?

La Costa del Sol ha sido históricamente un referente del turismo. En los últimos años, la zona se ha revitalizado mucho y tiene una conexión aérea y una conectividad con otros destinos que ayudan. También tenemos ocupaciones que han dejado de ser estacionales. Nosotros tenemos ocupaciones muy altas prácticamente todo el año, lo que hace diez años era impensable. A ello se suman las grandes inversiones que elevan el producto de la planta hotelera y la imagen del destino como un sitio seguro y al que se llega fácilmente y tenemos una oferta de todo tipo, de compra, cultural, gastronómica... Se trata de un destino que se está cuidado mucho y queremos colaborar en ello.

El hotel inciará en las próximas fechas una profunda reforma. ¿Cuáles serán las principales actuaciones?

Vamos a ejecutar unas reformas que supondrán tener un inventario mayor en habitaciones de tipo suites. Cambiarán la tipología de las habitaciones aprovechando la posibilidad de edificabilidad en Andalucía y se ampliará el edificio, lo que hará que tengamos habitaciones más grandes y suites, que, al final, es un requerimiento que vemos en familias y mercados muy especiales que buscan habitaciones más grandes y nosotros nos quedábamos un poco limitados. Además, todas las habitaciones serán con vistas al mar Mediterráneo.

¿Cuándo cierra el hotel para empezar la reforma?

El hotel cerrará, si todo va bien, a mediados de octubre y estaremos un año de reforma.

¿Cómo será el Meliá Don Pepe que salga de la reforma?

Será un proyecto espectacular porque mantendremos la esencia de uno de los hoteles más emblemáticos y característicos de la Costa del Sol. Marbella y Don Pepe van de la mano. El hotel conservará esa solera y seguirá siendo orgullo de la ciudad, manteniendo esos años dorados de la hotelería de lujo, al mismo tiempo que elevaremos mucho el producto de habitaciones.

¿Cómo han recibido los clientes el proyecto?

Hay muchos clientes asiduos que nos preguntan qué harán el próximo verano, cuando estemos cerrados. Meliá tiene otras opciones de alojamiento en Marbella y el resto de la provincia de Málaga, como Estepona, pero es cierto que el cliente que lleva con nosotros 20 o 30 años nos preguntan más porque Meliá Don Pepe se ha convertido en parte de su vida, de su rutina en los veranos.

¿Qué opinión tiene de la planta hotelera de Marbella?

Marbella está en estos momentos a un nivel espectacular. Prácticamente toda la planta de cinco estrellas está reformada y contamos con productos que han elevado mucho el destino, con marcas reconocidas y una oferta en paralelo en ocio y gastronomía que hace que el destino sea de primer nivel y que se mire de frente con otros destinos muy elevados como Saint Tropez o Capri.

¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de Marbella?

Marbella está relacionada con una hotelería de muy alto nivel, con un buen cliente y que tiene una amplia oferta. Está abierta también ha muchos perfiles de clientes, lo que siempre es interesante. Uno de los peros es la conectividad de la ciudad por carretera. Los problemas de movilidad perjudican tanto a los clientes como al personal que tiene que venir al hotel a dar el servicio.

