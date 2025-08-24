Previenen la procesionaria en los árboles de Marbella

El Ayuntamiento ha iniciado la campaña anual de endoterapia en el arbolado urbano para prevenir la aparición de la procesionaria del pino, una de las plagas más comunes y dañinas en zonas verdes, especialmente por el riesgo que representa para la salud de la ciudadanía, sobre todo en menores y mascotas.

Los trabajos se ejecutan en esta época debido a que la endoterapia requiere de un periodo de distribución del producto a través del sistema vascular del árbol hasta alcanzar las acículas. Así, cuando nacen las primeras larvas y comienzan a alimentarse, el tratamiento ya se encuentra activo y actúa con la máxima eficacia.

El ciclo del insecto se inicia en verano con el vuelo de las mariposas, cuyas hembras depositan los huevos en las acículas.

Bolsones de seda

Tras unas cuatro semanas, nacen las orugas, que se alimentan durante el otoño e invierno y forman los característicos bolsones de seda en las ramas más soleadas.

Posteriormente, entre febrero y marzo, descienden en procesión para enterrarse y completar la metamorfosis.

La eclosión de los huevos es escalonada y depende de factores climáticos, como las altas temperaturas, lo que puede adelantar su aparición.

La endoterapia ofrece una protección prolongada y se mantiene activa entre seis y nueve meses. Su efectividad es especialmente elevada en las primeras fases del desarrollo de la oruga, lo que permite un control eficaz de la población con un impacto ambiental mínimo.

