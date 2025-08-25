Empresas chinas con inversiones en el exterior se reúnen en Marbella

Marbella albergará a principios de noviembre un evento que congregará a empresas de capital chino interesadas en realizar inversiones fuera del gigante asiático.

El encuentro Roadshow Silk Road se celebrará en los espacios de Marbellup y The Pool y reunirá a inversores internacionales, buena parte de ellos procedentes de China, empresas emergentes y actores institucionales con el objetivo de generar alianzas de largo plazo y oportunidades de negocio.

«Con este anuncio, Marbella reafirma su compromiso de seguir atrayendo proyectos transformadores que generan empleo, riqueza e impacto internacional», señala el asesor responsable de Fomento Económico del Ayuntamiento, Alejandro Freijo.

El interés de Marbella por China -país en el que se ha consolidado una clase media de unos 1.400 millones de personas- se produce después de que aerolíneas de aquel país barajaran ofertar tres vuelos directos a la semana desde Pekín y Shanghai a Andalucía.

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, mantuvo encuentros con representantes de las localidades de Hangzhou y Hefei el pasado mayo y en octubre de 2024 para explorar vías de colaboración en proyectos empresariales y tecnológicos.

Marbella ya se interesó por China en 2014, cuando la regidora y el entonces delegado de Turismo, José Luis Hernández, visitaron el país para «abrir las puertas» de la ciudad a sus turistas e inversores.

Marbella también se hermanó Shenzhen, una ciudad con dos millones de personas con una renta superior a la de Suiza.