Marbella celebra un Torneo de golf a favor de la Hermandad Cautivo de Santa Marta

Las instalaciones del Santa María Golf Country Club, ubicadas en Marbella, albergarán el próximo sábado, 30 de agosto, un torneo benéfico a favor de la Hermandad Cautivo Santa Marta, que busca fondos para financiar el dorado de su nuevo trono.

La IV edición del campeonato a favor de la Hermandad se disputará en la modalidad de stableford individual y el precio por tomar parte en torneo solidario será de 85 euros.

Las inscripciones, que incluyen green fee y buggie, se pueden tramitar atavés de la dirección electrónica caddymaster@santamariagolfclub.como o a través del número de teléfono 952 83 1036.

Entre los premios del campeonato, donados por empresas que apoyan la iniciativa, figuran noches con desayuno incluido para dos personas en hoteles de cuatro y tres estrellas, circuitos de hidroterapia y de spa o estuches de vino.

El torneo benéfico contará también, en el transcurso del cóctel de entrega de premios, con un sorteo en el que se rifarán estancias de dos noches en hoteles de Marbella, masajes terapéuticos y de relax o almuerzos para dos personas.