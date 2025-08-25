El PSOE pide «actuar ya» contra el alga asiática que afecta a las playas de Marbella

El PSOE reclama al Ayuntamiento que «actué ya» contra los arribazones de alga asiática que afectan desde inicios de verano a las playas del litoral de Marbella, uno de los principales activos de la economía local.

La formación socialista recuerda que el mantenimiento y la limpieza del litoral, de unos 27 kilómetros de longitud, son competencias del Consistorio, por lo que «no vale seguir mirando para otro lado mientras se deteriora uno de los principales recursos de Marbella», señala la portavoz del PSOE local, Isabel Pérez.

«Sólo hay que dar un paseo por las playas para ver cómo se encuentran y el estado en el que están por culpa de esta alga invasora que ya está en las costas del municipio», señala la edil socialista a través de una grabación de un minuto de duración difundida por las redes sociales de su formación política.

«Como competente en el mantenimiento de las playas, le tenemos que pedir al Ayuntamiento que actúe y tenga las playas en un estado correcto para los vecinos y turistas. Hay que ponerse a trabajar para que Marbella y San Pedro Alcántara cuenten con playas en buen estado», agrega en la grabación.

La petición del PSOE de Marbella se produce semanas después de que alcaldes de la Costa del Sol se reunieran en el municipio para pedir al Gobierno central que les ayude a retirar los acumulaciones de algas invasoras que se concentran en las playas de la comarca.

Los regidores señalaron que los ayuntamientos carecen de recursos suficientes con los que hacer frente a uno de los grandes problemas con los que, cada verano más, se encuentra el litoral costasoleño y que calificaron de «emergencia ecológica y económica».

«Es una catástrofe ambiental que transforma las playas en cuestión de horas. El esfuerzo que realizan los municipios, con operarios, maquinaria y traslados a vertederos es inasumible», señaló en aquella cita la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, sobre un alga invasora que se detectó por primera vez en Cádiz en 2015 y que se ha extendido por la Costa del Sol.

Marbella retiró 4.500 toneladas de alga invasora en la primera mitad del año, frente a las 2.500 toneladas de 2024 o las 10.530, de 2019, según datos del equipo de Gobierno, que asegura que el coste para tratar a la especie invasora es de 1,2 millones de euros, una cuantía difícil de asumir para un Consistorio que arrastra deudas, que está sometido a un plan de ajuste y que ha tenido que subir diferentes tributos locales en los últimos meses para tratar de equilibrar las arcas municipales.