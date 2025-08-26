Marbella analizará datos turísticos para mejorar su competitividad

El Ayuntamiento de Marbella contratará a una empresa especializada en el tratamiento de datos para analizar información relacionada con el turismo, la principal actividad económica del municipio, y tratar de mejorar su competitividad respecto a otros destinos.

La iniciativa, cuyo coste rondará los 90.700 euros, servirá para que el Ayuntamiento disponga de información relacionada con el comportamiento de los visitantes desde que parten de sus destinos y regresan a ellos tras permanecer en Marbella y compararla con los resultados de otros destinos; y monitorizar las dinámicas turísticas a partir de las prácticas de los viajeros.

El Consistorio busca así «observar y valorar de forma efectiva y eficiente las dinámicas turísticas que se producen en el destino», según el escrito del procedimiento de contratación de la empresa especializada.

El Ayuntamiento asegura que contrata el servicio al carecer de los recursos humanos, materiales y tecnológicos necesarios debido a la alta especialización de la prestación y a la falta de experiencia del personal en el acceso y análisis de datos.

Los resultados estarán a disposición de las empresas del municipio vinculadas al sector del turismo para que puedan realizar previsiones o mejorar sus planes de promoción.

La iniciativa se incluye en el Plan Turístico de Grandes Ciudades, impulsado por la Junta de Andalucía para tratar de dinamizar los destinos más demandados de la región por los viajeros.

