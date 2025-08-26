Comienzan en Marbella las actuaciones de demolición del Estadio Lorenzo Cuevas

El camino para que Marbella cuente con un estadio de fútbol, una infraestructura de la que el municipio carece desde hace años, entra en una nueva fase.

Los operarios de la empresa contratada por la propiedad del Marbella FC para eliminar el antiguo feudo Antonio Lorenzo Cuevas, cerrado al público de urgencia en 2021 ante el riesgo de derrumbe, han comenzado a demoler la estructura para liberalizar la parcela, de unos 45.000 metros cuadrados de superficie ubicada en el centro urbano, y construir en ella un estadio que, según el proyecto inicial, contará con un campo de fútbol con un aforo para 10.000 personas, un centro de alto rendimiento, un hotel de 90 habitaciones, un aparcamiento con plazas para mil vehículos y un área comercial y de restauración.

Inversión

La inversión rondará los 115 millones de euros, según calcula la propiedad del Marbella FC, que se ha hecho con el proyecto a través de una concesión demanial acordada entre el Ayuntamiento y la Fundación de la entidad ‘blanquilla’, que explotará la infraestructura durante 75 años.

Los trabajos de demolición han comenzado en el fondo sur del estadio y tendrán una duración de, como máximo, medio año. A partir de entonces, comenzará la construcción del futuro estadio con un periodo estimado de unos dos años y medio.

La demolición del estadio, inaugurado en 1975, se produce días después de que los operarios desbrozaran la maleza y los rastrojos acumulados durante años sobre el terreno de juego. Semanas antes del inicio de estas actuaciones, la antigua zona de césped sufrió un incendio a altas horas de la madrugada -a pesar de que el estadio se encontraba cerrado al público- que obligó a intervenir a los bomberos de Marbella.

Referente de modernidad

«El futuro estadio será un referente de modernidad. Una instalación en el centro de la ciudad de este nivel merece ser utilizada a diario por todos los vecinos de Marbella y no sólo una vez cada quince días para disputar un partido de fútbol», señala el representante del Marbella FC, el exjugador del Real Madrid, Esteban Granero.

Con la desaparición del Estadio Lorenzo Cuevas se pierden en el olvido algunas de las actuaciones musicales que han marcado la vida cultural de Marbella, como los conciertos de Michael Jackson, Queen, Prince, Tina Turner o Dire Straits; y algunos de los momentos más memorables del equipo de fútbol de la localidad -que ha contado con diferentes denominaciones en el transcurso de su historia- como ascensos de categoría y diferentes temporadas en Segunda División.

