Ocio
Los vecinos de Plaza de Toros de Marbella celebrarán su Velada este fin de semana
Es una de las fiestas populares más tradicionales de la ciudad con cerca de 40 años de antigüedad
Los vecinos de la barriada de Plaza de Toros celebrarán su Velada, una de las fiestas populares más tradicionales de Marbella con cerca de 40 años de antigüedad, el próximo fin de semana.
El evento comenzará el viernes con actividades que se desarrollarán en el Centro de Participación Activa e incluirán una comida con baile y la elección, por sorteo, del rey y la reina de las fiestas populares.
El sábado, a partir de las 21.00 horas, se celebrará la coronación de las reinas, rey y damas mayores, infantiles y popular.
El evento continuará con actuaciones de academias de baile locales y atracciones para los menores. La agrupación parroquial Lágrimas del Carmen contará con una barra con precios populares.
Las actividades previstas para este día se celebrarán, por primera vez, en el interior de la plaza de toros.
El domingo, a partir de las 11.00 horas, el parque infantil de la barriada albergará una fiesta para menores con agua.
«Es muy positivo que la plaza de toros se utilice para actos de interés social y cultural», señala el secretario de la asociación vecinal, Rafael Jiménez.
