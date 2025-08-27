El Ayuntamiento de Marbella continúa la mejora de la seguridad vial de Torres Murciano

El Ayuntamiento del municipio malagueño de Marbella continúa trabajando en la mejora de la seguridad vial en el entorno de Torres Murciano con la renovación del acerado y el arbolado en el tramo comprendido entre las calles Vicente Blasco Ibáñez y Rodrigo de Triana.

El concejal del ramo, Diego López, ha señalado que la actuación, que comenzó hace unos días y cuenta con un plazo de ejecución de dos semanas, "complementa las que se han realizado anteriormente en beneficio de los residentes en la zona y de las personas que la transitan a diario" y ha explicado que "el objetivo es evitar que los vecinos sufran caídas o tropiezos en el área que ahora se está reponiendo".

Así, ha detallado que se está llevando a cabo la reparación de 110 metros de aceras y la subsanación de ocho alcorques que se encontraban en mal estado y habían provocado daños en el acerado colindante.

De igual modo, ha precisado que "esta intervención se suma a la reciente renovación de una plaza situada al otro lado de la calle Vicente Blasco Ibáñez" en la que, según ha desgranado, se ha ampliado la superficie, se han instalado pasos de peatones para garantizar la seguridad, se han creado espacios de sombra con unos toldos de 75 metros cuadrados, se han colocado cinco mesas de ajedrez donde antes solo había una, se ha optimizado la iluminación con dos focos y se han acometido 20 metros de barandillas.

"Son actuaciones que reafirman nuestro compromiso con los ciudadanos, mejorando infraestructuras clave y haciendo que los espacios sean más seguros y agradables para el disfrute de todos", ha concluido López.