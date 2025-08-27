Kiko Veneno clausura el viernes el Festival Luna, de Marbella

El artista Kiko Veneno clausurará el viernes, a las 22.00 horas en el auditorio José Pernía Calderón, ubicado en el interior del parque de La Constitución, el Festival Luna.

La actuación reunirá a uno de los artistas más influyentes de las últimas décadas en el panorama musical de España, cuya trayectoria ha sido clave en la fusión del flamenco con otros géneros contemporáneos.

Figura fundamental en la evolución del flamenco-pop desde la década de los años setenta del siglo XX, Kiko Veneno ha dejado una destacada impronta con trabajos como ‘Veneno’, publicado en 1977; y su participación en el álbum de Camarón de la Isla ‘La leyenda del tiempo’, de 1979.

Su música, siempre en constante transformación, conjuga tradición y vanguardia, con obras de referencia como ‘Échate un cantecito’, de 1992; ‘Está muy bien eso del cariño’, que vio la luz en 1995; ‘Sombrero roto’, de 2019; o ‘Hambre’, de 2021.

El festival Luna, que comenzó a inicios de agosto, ha contado también en esta edición con los artistas El Niño de Elche o Santiago Auserón, exlíder de la banda Radio Futura.

