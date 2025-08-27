La Policía de Marbella usará cámaras en las calles para controlar el depósito de basuras

La Policía Local utilizará las cámaras ubicadas en los espacios públicos de Marbella para vigilar el depósito de las basuras y residuos; e identificar a los usuarios que infrinjan las ordenanzas locales relacionadas con la convivencia y la limpieza.

El Gobierno local endurece así la supervisión del depósito de los desechos para tratar de hacer frente a uno de los grandes problemas que sufre uno de los destinos turísticos más demandados del mundo en los últimos veranos, cuando más afluencia de viajeros se produce, y cuya economía está estrechamente ligada al sector de los servicios.

La Policía Local utilizará las cámaras que emplea para gestionar el tráfico y el transporte en la ciudad, pero también los monitores de videovigilancia, que integran una red compuesta por cerca de 350 dispositivos ubicados en los espacios del municipio más transitados por vecinos y turistas, como el paseo marítimo de Marbella, los cascos antiguos de Marbella y San Pedro, áreas del distrito de Las Chapas, Puerto Banús o los polígonos industriales del término municipal.

El equipo de Gobierno adopta la medida, inédita hasta el momento, tras constatar desde el comienzo del año un incremento, por parte de vecinos y turistas, de prácticas como arrojar basura fuera de los horarios establecidos para ello, verter escombros, abandonar enseres en la vía pública o no depositar los desechos en el interior de los contenedores.

Sólo en los cinco primeros meses de 2025, los agentes de la Policía Local levantaron más actas por incumplimiento de las ordenanzas de limpieza y convivencia que en todo 2024.

«Se trata de conductas que este municipio no se puede permitir. Son infracciones que atentan contra la convivencia ciudadana y suponen un perjuicio para la imagen de la ciudad y un mayor desgaste en los recursos municipales», señaló ayer el portavoz municipal, Félix Romero.

«Aquel ciudadano o negocio que no contribuya a la imagen de la ciudad tendrá su sanción. No tengo dudas de que el mensaje de que los vecinos cuiden la ciudad calará. Con suerte, no estaremos obligados a sancionar en grado sumo. Pero ese recurso tiene que estar disponible», advirtió.

El Ayuntamiento adopta la iniciativa semanas después de poner en marcha una campaña para tratar de concienciar a vecinos y turistas sobre la ordenanza de convivencia en los espacios públicos.

La campaña contó con mensajes informativos difundidos en diferentes idiomas en el mobiliario urbano de la ciudad.

