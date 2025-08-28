La huella de un visionario de Marbella

Fue uno de los primeros visionarios del potencial desarrollo de Marbella. En la década de los años sesenta del siglo XX, en plena eclosión turística del municipio, ya anticipó cómo podría ser la ciudad del futuro, participó en proyectos empresariales y organizó eventos deportivos similares a los que, con el transcurso del tiempo, convertirían a Marbella en uno de los destinos internacionales más reclamados del mundo.

El abogado catalán Antonio de Fortuny y Maynés abrió su primer despacho en Marbella en 1969, unos diez años antes de fijar su residencia en un municipio en el que su memoria perdurará para siempre gracias a una glorieta ubicada en el distrito de Nueva Andalucía que lleva su nombre y por la que pasaban sus nietos para ir y volver del colegio.

Implicación en el despegue del municipio

Además de trasladarse a Marbella y desarrollar en la ciudad su carrera profesional, Fortuny y Maynés se implicó de forma activa en el despegue de un municipio que comenzaba a transitar por la época más dorada que ha conocido, en su desarrollo económico y social y su reconocimiento internacional.

Presidió durante 13 años Las Brisas, uno de los clubes de golf más emblemáticos de un municipio en el que este deporte es una religión entre los vecinos y turistas más acomodados y en el que organizó varios torneos de gran prestigio en España y una copa del mundo.

Fortuny y Maynés también participó en proyectos empresariales que aún perduran en el municipio, como Helicópteros Sanitarios, un servicio médico de 24 horas al día durante los 365 días del año fundado en 1988 y que cuenta con una flota de ambulancias equipada con la tecnología médica más avanzada.

«Mi abuelo falleció hace un mes y no ha podido ver este acto de reconocimiento. Pero ha disfrutado de él porque yo le contaba durante el último año todo el procedimiento, que le iban a poner una calle y que Marbella le recordará toda la vida. Siempre se le iluminaba la cara y podía ver su felicidad», señala Carlos de Fortuny, uno de sus nietos.

Un pionero

«Mi abuelo fue una persona pionera. Cuando llegó a Marbella, hace casi 60 años, veraneaba aquí. Pasaba el verano con mi padre y mi tío y disfrutaba. También vio una oportunidad de crecimiento económico. Marbella hoy se ha convertido en algo conocido de forma mundial. Por ello, este reconocimiento es algo muy especial, no sólo en el ámbito profesional, sino también en el social, con las cenas y eventos que organizaba en Las Brisas. También en Puerto Banús hay proyectos en los que él colaboró, como Helicópteros Sanitarios, uno de los hospitales más conocidos de España», agrega.

Para la alcaldesa, Ángeles Muñoz, Fortuny y Maynés fue «mucho más que un brillante abogado». «Fue un visionario que supo ver el potencial de esta tierra cuando aún no era evidente para muchos. Ayudó a consolidar la imagen de Marbella como sinónimo de excelencia», agrega.

"Acto de justicia"

Sobre la glorieta en su honor, la regidora señala que «no es sólo un gesto simbólico, sino un acto de justicia y de gratitud hacia una figura que dejó una huella profunda en la historia de la ciudad». «Mantenemos vivas su memoria y su generosidad con este reconocimiento», señala.

