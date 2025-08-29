Debra busca fondos para contratar a una enfermera especializada en Marbella

La oenegé Debra Piel de Mariposa, que atiende a pacientes que sufren la enfermedad epidermólisis bullosa y a sus familias, organiza el 20 de septiembre una jornada solidaria para recaudar fondos con los que pagar el salario de una enfermera especializada en heridas crónicas.

Ese día, el colectivo social fundado en Marbella en la década de los 90 del siglo XX, impulsará un torneo de golf solidario en las instalaciones de Aloha Club y una velada benéfica en su restaurante.

El campeonato benéfico comenzó a disputarse hace más de 20 años gracias al compromiso del empresario Don Fisher y, con el transcurso del tiempo, se ha consolidado como una de las citas deportivas más solidarias de Marbella.

El torneo se disputará bajo la modalidad Stableford individual y las inscripciones pueden realizarse a través del correo golf@debra.es o los números de teléfono 691277558 o 622574429.

El restaurante de las instalaciones deportivas albergarán a partir de las 20.30 horas una velada que combinará la gastronomía, la música en directo del grupo The Vintage Experience y una rifa y subasta con regalos exclusivos. El precio del cubierto será de 80 euros.

Debra Piel de Mariposa ha habilitado también el Menú 0 para las personas que no puedan asistir a la cena y quieran colaborar en la iniciativa.

«La enfermera especializada proporciona cuidados complejos, guía a las familias y forma al persona sanitario», señala el colectivo social marbellí.

Suscríbete para seguir leyendo