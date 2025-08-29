Equipamientos
La demolición del Estadio Lorenzo Cuevas en Marbella culminará a finales de año
Las actuaciones de derribo del equipamiento deportivo, que comenzaron a inicios de semana en el fondo sur, incluyen la retirada de materiales que necesitan un tratamiento y desplazamiento especiales
El Estadio Antonio Lorenzo Cuevas, la infraestructura deportiva de mayor capacidad de Marbella y una de las más antiguas del municipio, vive sus últimos meses de existencia.
Las obras de demolición que ha comenzado esta semana la propiedad del Marbella FC para levantar en la misma parcela un nuevo estadio concluirán a finales de año o inicios de 2026, según las previsiones del Ayuntamiento.
La eliminación del estadio, inaugurado en 1975, dejará un enorme vació en una parcela ubicada en el centro urbano de Marbella de unos 45.000 metros cuadrados de superficie; y cambiará la fisonomía del entorno en el que se ubica el equipamiento, que permanece prácticamente inalterada desde hace unos 50 años.
Minuciosa retirada de materiales
Los trabajos de demolición, que han comenzado por el fondo sur del estadio, se desarrollan de forma selectiva y conllevan una minuciosa retirada de materiales, entre los que se incluyen aquellos que requieren de un tratamiento especial.
Los restos de hormigón se trituran y clasifican en la zona de obras del estadio para transportarlos a plantas especializadas en unas actuaciones en las que intervienen la Policía Local y los servicios municipales de Tráfico.
También se realizan periódicos riegos en los escombros para minimizar el polvo contenido en el aire y reducir el impacto en equipamientos próximos al estadio, como un colegio público.
Las actuaciones previas para ejecutar la demolición de la estructura del estadio comenzaron hace meses con trabajos como la retirada de las butacas, los marcadores o elementos reutilizables.
A mediados de agosto, maquinaria pesada accedió al interior del estadio para retirar la maleza y los rastrojos que se habían concertado sobre la antigua zona del campo de fútbol durante los cerca de cuatro años y medio que el equipamiento permaneció sin actividad después de que el Ayuntamiento tuviera que cerrarlo de urgencia en 2021 ante el riesgo de derrumbe.
Queen, Prince y Tina Turner
El Estadio Lorenzo Cuevas, un equipamiento que ha languidecido con el transcurso de los años ante la falta de actuaciones de envergadura para modernizarlo, ha albergado algunos de los conciertos más memorables que ha conocido Marbella, como el de Queen, Tina Turner, Dire Streits, Prince o Michael Jackson; y momentos inolvidables del equipo local -con sus diferentes denominaciones a lo largo del tiempo-, como ascensos de categoría o diferentes temporadas en Segunda División del fútbol español.
La propiedad del Marbella FC confía en el que el futuro estadio de fútbol esté operativo, como muy tarde, en la temporada 2028-2029.
El proyecto, que cuenta con una inversión de unos 120 millones de euros, contempla un estadio con aforo para 10.000 personas, una zona de aparcamientos para 1.000 vehículos, un hotel y áreas de ocio y restauración.
