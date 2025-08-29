Sucesos
Investigan si la madre del menor desaparecido en Marbella se lo ha podido llevar a Rusia sin permiso
La desaparición del niño de tres años está siendo investigada como una sustracción por parte de la madre
La desaparición de un menor de tres años en la ciudad malagueña de Marbella está siendo investigada como una sustracción de menor por parte de progenitor, en concreto, de la madre.
Así, según han señalado fuentes policiales a Europa Press, la sustracción del menor fue denunciada el pasado 7 de agosto en el citado municipio malagueño el padre. La custodia provisional la tiene la madre pero con la prohibición de salida del territorio español.
Por tanto, según las citadas fuentes, "es una sustracción de menor por parte de progenitor". Además, se cree que desde el 4 de julio la madre se lo ha podido llevar a su país de origen, Rusia.
Cabe destacar que este pasado jueves se dio a conocer a través de un mensaje en redes sociales del Centro Nacional de Personas Desaparecidas, que un menor de tres años fue visto por última vez en Marbella el pasado 4 de julio.
