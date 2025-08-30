Baja a la mitad la cantidad de alga asiática que gestiona la Mancomunidad

La cantidad de algas asiáticas que gestiona la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental ha descendido a prácticamente la mitad en el transcurso de un año.

El ente supramunicipal, que trata la especie invasora que se acumula en los litorales de Marbella, Estepona, Manilva y Casares -el resto de municipios costeros lo hace de forma independiente-, ha gestionado en el transcurso del año unas 4.900 toneladas, frente a las cerca de 8.000 toneladas registradas entre enero y agosto de 2024.

El municipio que más cantidad de algas asiáticas ha trasladado hasta el complejo medioambiental en el que la Mancomunidad trata el residuo, ubicado en Casares, es Estepona, con 2.387 toneladas; seguido de Manilva, con alrededor de 1.314 toneladas; y Casares, con cerca de 127.

Marbella ha trasladado 1.076 toneladas de algas asiáticas en los primeros ocho meses del año, según los datos de Mancomunidad, lo que contrasta con las 1.800 toneladas que el Ayuntamiento asegura que retiró sólo en las dos primeras semanas de julio.

También han caído los portes desde los cuatro municipios hasta el complejo medioambiental, desde los 512 registrados en el transcurso del año hasta los 349 contabilizados en el mismo periodos del año anterior.

La Mancomunidad atribuye el descenso de los registros al hecho de que los cuatro municipios han mejorado la gestión que hacen de las algas asiáticas en los puntos de acopio, al dejar que se sequen los residuos para reducir su peso antes de trasladarlos hasta la planta de Casares; y advierte de que los arribazones de la especia invasora son un «problema grave» para los ayuntamientos costasoleños, especialmente en verano, la temporada de mayor llegada de turistas.

«La presencia masiva de algas asiáticas en las costas de la comarca es un fenómeno que, lamentablemente, se ha intensificado en los últimos años. Desde la Mancomunidad hemos reforzado la coordinación con los ayuntamientos para actuar con rapidez y eficacia, minimizando el impacto en las playas y en la experiencia de vecinos y visitantes», señala el presidente del ente mancomunado, Manuel Cardeña.

Los operarios de la planta de tratamiento de Casares tratan las algas asiáticas de forma conjunta con los residuos orgánicos recogidos de forma selectiva y los restos de poda para elaborar un compost que el ente mancomunado cede de forma gratuita a los ayuntamientos de la Costa del Sol Occidental para que abonen jardines y espacios verdes.