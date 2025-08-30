Marbella acoge un festival de cervezas artesanas hasta el domingo

El distrito marbellí de Nueva Andalucía alberga hasta el domingo un festival que aúna cervezas artesanas de fabricación nacional y de importación, gastronomía, artesanía y actuaciones musicales en directo.

La II edición del festival Birra & Art, que se desarrolla en el Espacio Polivalente de Nueva Andalucía desde las 19.00 a la 01.00 horas, contará con cervezas artesanas procedentes de Bélgica, la República Checa, Escocia y Países Bajos; y propuestas gastronómicas entre las que figuran delicias turcas, la cocina mexicana, platos latinos y coctelería internacional, señala el organizador, José Miguel Macías.

El evento incluye cada jornada dos conciertos de bandas de estilos musicales como el rock, el pop o el soul y, como novedad, un tributo infantil a Disney.

El evento también tiene un trasfondo solidario, ya que la cofradía de Nueva Andalucía gestionará la barra.

Por su parte, el Ayuntamiento destaca la capacidad de dinamización de la iniciativa.

El festival Birra & Art pone el punto y final al calendario veraniego de eventos de Marbella y San Pedro Alcántara.

