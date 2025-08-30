Torneo de fútbol 7 de los Cuerpos de Seguridad del Estado en San Pedro Alcántara

Representantes de ayuntamientos y de los Cuerpos de Seguridad del Estado disputarán el 5 y 6 de septiembre en el Estadio Municipal Antonio Naranjo, ubicado en San Pedro Alcántara, un campeonato de fútbol 7.

El campeonato lo jugarán diez equipos, entre los que se incluyen los de la Policía Nacional de Málaga; la Policía Local de Málaga; Bomberos y Consorcio de Málaga; el Tercio Alejandro Farnesio IV de La Legión, ubicada en Ronda; Bomberos de Melilla; Policía Local de Algeciras; Policía Local de San Roque; y una selección del personal de los ayuntamientos de Marbella y Estepona.

Los partidos del torneo que juegan integrantes de los Cuerpos de Seguridad del Estado y del personal de los ayuntamientos de Marbella y Estepona se desarrollarán de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas el viernes 5 de septiembre; y las semifinales y la final al día siguiente a partir de las 10.00 horas.

«Desde que se puso en marcha esta competición, han contado siempre con nosotros y nos hace mucha ilusión seguir disfrutando», señala el capitán del Tercio Alejandro Farnesio IV de La Legión de Ronda, José Carlos Hinojosa.

Para el teniente alcalde de San Pedro Alcántara, Javier García, el campeonato, cuya primera edición se disputó hace 25 años, es una iniciativa «consolidada en el calendario del municipio y tiene un carácter muy especial, porque participan profesionales que desarrollan una labor esencial en la sociedad y a los que siempre hay que poner en valor».

