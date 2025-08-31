Un ‘gran hermano’ contra la suciedad en las calles de Marbella

Islas ecológicas saturadas en las calles más céntricas, residuos depositados fuera de los contenedores en áreas turísticas y comerciales del municipio o papeleras desbordadas en el casco antiguo. Las escenas de los espacios públicos de Marbella faltos de higiene conviven también este verano con las estampas más tradicionales de uno de los destinos internacionales más demandados en la época de mayor actividad económica, como las de turistas almorzando en alguno de los restaurantes de la plaza de Los Naranjos o disfrutando de un día de playa.

Para tratar de reducir el impacto de las primeras imágenes y fomentar las segundas, el Ayuntamiento ha puesto en marcha una campaña, tan inédita como polémica, a través de la cual la Policía Local utilizará las cámaras ubicadas en los espacios públicos para vigilar el depósito de las basuras e identificar a los usuarios que infrinjan las ordenanzas relacionadas con la limpieza y la convivencia.

«Aquel ciudadano o negocio que no contribuya a la imagen de la ciudad tendrá su sanción», señala el portavoz municipal, Félix Romero, que apela a la colaboración de los vecinos y los turistas al tiempo que señala que «ese recurso (el de las multas) tiene que estar disponible».

Los agentes locales utilizarán las cámaras con las que gestionan el tráfico y el transporte; y también los monitores de videovigilancia, que conforman una red de alrededor de 350 dispositivos situados en algunos de los espacios más frecuentados por vecinos y turistas, como los cascos antiguos y los polígonos industriales de Marbella y San Pedro, el paseo marítimo de Marbella o Puerto Banús.

De esta forma, las cámaras que el Ayuntamiento instaló para garantizar la protección de los vecinos contra robos o agresiones se utilizarán para controlar sus hábitos en los espacios públicos.

El Ayuntamiento adopta la medida tras constatar que, desde inicios de año, se ha producido un incremento de prácticas como arrojar basura fuera de los horarios establecidos o verter escombros y enseres en la vía pública.

«Son infracciones que perjudican la imagen de la ciudad y suponen un mayor desgaste en los recursos municipales», señala Romero, que asegura que sólo en los cinco primeros meses de 2025, la Policía Local levantó más actas por incumplimiento de las ordenanzas de limpieza y convivencia que en todo 2024.

Falta de limpieza y atención

El PSOE atribuye el estado en el que se encuentran los espacios públicos de Marbella y San Pedro al «abandono» en el que la alcaldesa, Ángeles Muñoz, y del delegado de Limpieza, Diego López, tienen al municipio.

«En el barrio de Miraflores (uno de los más populares de Marbella) las calles están sucias, los jardines están en mal estado y la solería está levantada, lo que ha provocado caídas de personas», señala la portavoz del grupo municipal del PSOE, Isabel Pérez.

La edil pide también «más limpieza y atención» en el popular barrio de Plaza de Toros y o en la avenida Nabeul, en pleno centro de Marbella.

En San Pedro Alcántara, los pequeños y medianos empresarios solicitaron a mediados de verano «mejoras sustanciales» en la limpieza de la localidad, especialmente en las zonas más turísticas y comerciales.

Entre otras medidas, pedían aumentar la vigilancia para garantizar las ordenanzas relacionadas con la limpieza y aumentar las sanciones a quien las incumpla.