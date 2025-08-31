Deportes
Marbella oferta más de 40 plazas gratis para actividades en la naturaleza
El Ayuntamiento de la ciudad se suma al programa ‘Azulea’, que impulsa la Diputación Provincial de Málaga
El Ayuntamiento de Marbella se ha sumado al programa ‘Azulea’, una propuesta de la Diputación Provincial de Málaga cuyo principal objetivo es fomentar el deporte al aire libre y el conocimiento del medio ambiente.
La propuesta cuenta con más de 40 plazas gratuitas para participar en actividades que se desarrollarán en distintos rincones naturales de la provincia.
Los vecinos que estén empadronados en el municipio tendrán prioridad para inscribirse en las actividades ofertadas, rafting, wingfoil y barranquismo.
El programa comenzará el 14 de septiembre con la modalidad de rafting familiar en el río Genil, en Cuevas Bajas, una cita que contará con 24 plazas y que se desarrollará en un tramo con baja dificultad e ideal para el público de a partir de los seis años y que podrá utilizar el transporte gratuito que habilitará el Ayuntamiento.
El 9 de noviembre, cerca de La Térmica, en Málaga, se desarrollará un curso de iniciación al wingfoil, una novedosa modalidad que mezcla surf y kitesurf, con mayor dificultad y para la que se ofertarán ocho plazas en grupos reducidos.
La última actividad será el 29 de marzo de 2026 y se ofrecerán 12 plazas para practicar barranquismo en el Copón, ubicado en Tolox, a través de los cañones de uno de los entornos naturales más privilegiados de la provincia.
Marbella participará como municipio emisor de las actividades y también será la sede de una ruta de senderismo, el 12 de octubre en la zona de Los Monjes.
- El festival Elrow pone a prueba hoy la movilidad en los macroeventos en Marbella
- Comienzan en Marbella las actuaciones de demolición del Estadio Lorenzo Cuevas
- «Mantendremos la esencia del hotel y subiremos la calidad de las habitaciones»
- El desalojo de los ‘okupas’ de Puerto Rico de Marbella, a la espera del permiso judicial
- Investigan si la madre del niño desaparecido en Marbella se lo ha llevado a Rusia sin permiso
- El concierto de ElRow en Marbella no tendrá autobuses lanzadera para evitar atascos
- El auge de la vivienda de lujo en Málaga sigue, con Marbella de epicentro: 40 nacionalidades y cada vez más compras para vivir todo el año
- Culminan las obras de rehabilitación del Trapiche del Prado