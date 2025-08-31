Marbella oferta más de 40 plazas gratis para actividades en la naturaleza

El Ayuntamiento de Marbella se ha sumado al programa ‘Azulea’, una propuesta de la Diputación Provincial de Málaga cuyo principal objetivo es fomentar el deporte al aire libre y el conocimiento del medio ambiente.

La propuesta cuenta con más de 40 plazas gratuitas para participar en actividades que se desarrollarán en distintos rincones naturales de la provincia.

Los vecinos que estén empadronados en el municipio tendrán prioridad para inscribirse en las actividades ofertadas, rafting, wingfoil y barranquismo.

El programa comenzará el 14 de septiembre con la modalidad de rafting familiar en el río Genil, en Cuevas Bajas, una cita que contará con 24 plazas y que se desarrollará en un tramo con baja dificultad e ideal para el público de a partir de los seis años y que podrá utilizar el transporte gratuito que habilitará el Ayuntamiento.

El 9 de noviembre, cerca de La Térmica, en Málaga, se desarrollará un curso de iniciación al wingfoil, una novedosa modalidad que mezcla surf y kitesurf, con mayor dificultad y para la que se ofertarán ocho plazas en grupos reducidos.

La última actividad será el 29 de marzo de 2026 y se ofrecerán 12 plazas para practicar barranquismo en el Copón, ubicado en Tolox, a través de los cañones de uno de los entornos naturales más privilegiados de la provincia.

Marbella participará como municipio emisor de las actividades y también será la sede de una ruta de senderismo, el 12 de octubre en la zona de Los Monjes.