El PSOE de Marbella pide mejorar los colegios antes del inicio del curso escolar

El PSOE solicitó ayer al equipo de Gobierno que ejecute ya el plan de conservación de los colegios de Marbella y San Pedro Alcántara para que los centros educativos estén en perfecto estado ante el inicio del curso académico 2025-2026.

«El nuevo curso comienza en pocos días y los centros necesitan estar en condiciones óptimas para recibir al alumnado», señaló la portavoz del grupo socialista, Isabel Pérez, que indicó que la educación pública merece «compromiso y previsión».

Pérez aseguró que el Ayuntamiento marbellí cuenta, en el Plan de Conservación, con una partida específica para mejorar los colegios, y pidió al equipo de Gobierno que explique qué actuaciones de mejora ha acometido con esos fondos.

«Estamos ya en septiembre y no sabemos qué tipo de actuaciones se han hecho en los colegios ni tampoco si las mejoras se han ejecutado en todos los colegios del municipio», señala la portavoz del PSOE en una grabación difundida a través de las redes sociales de la formación socialista.

«Exigimos a Ángeles Muñoz (la alcaldesa) que haga una revisión de todos los colegios de Marbella y vea si las obras de conservación de los centros educativos están ya culminadas y si se ha hecho ese plan de conservación de manera correcta», señala la concejala en el vídeo.

«Queremos que septiembre empiece con los colegios en el mejor estado para todos los menores de Marbella y San Pedro Alcántara», agrega.