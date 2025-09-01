Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Reconocen la trayectoria de diez jóvenes talentos de Marbella

Fachada del Ayuntamiento de Marbella

Marcel Vidal

Marbella

El Ayuntamiento ha reconocido a diez jóvenes y asociaciones de la ciudad con los premios Talento Joven 2025 por sus destacadas trayectorias en ámbitos como la cultura, la ciencia, la moda, el deporte o la acción social.

Los premios, que alcanzan su tercera edición, distinguen el esfuerzo, la creatividad y el compromiso de las futuras generaciones de Marbella y San Pedro Alcántara.

Los galardonados son el restaurador de bienes culturales Martín Zamora; la diseñadora de moda Macarena Yagüe; la investigadora ambiental Amparo Cid; la asociación Jóvenes Líderes Comunitarios; el batería David García; la cantante, actriz y bailarina Ana Domínguez; la actriz Loren Mairena; el colectivo Aventureros de Marbella; la artista Jimena Bega; y el deportista de élite de kickboxing Virgilio Sánchez.

«Estos jóvenes no sólo son el futuro de Marbella, sino también el presente y su talento merece el mayor reconocimiento y respaldo», señaló el delegado de Juventud, Alejandro González, durante el acto de entrega de los premios, en el Hospital Real de La Misericordia.

