Terminan las actuaciones de mejora en el campo de fútbol Serrano Lima

El campo de fútbol 11 del complejo deportivo Antonio Serrano Lima, ubicado en el centro urbano de Marbella, ha recuperado la actividad después de la culminación de las actuaciones para mejorarlo, cuyo presupuesto ha rondado los 600.000 euros.

Los trabajos han servido para sustituir unos 6.100 metros cuadrados de superficie y la instalación de un sistema de riego con una nueva canalización, aspersores y un equipo de bombeo.

También se continúan los trabajos para mejorar la seguridad con la instalación de colchonetas protectoras en el perímetro de una instalación en la que juegan cerca de 700 deportistas de Marbella y San Pedro Alcántara.

Las colchonetas están fabricadas con un material compacto que mejora su calidad.

«La instalación de las protecciones finalizará en los próximos días. Ya se estudian nuevas acciones con el objetivo se modernizar la red de equipamientos del término municipal», señala la alcaldesa, Ángeles Muñoz.

También se han ejecutado actuaciones complementarias, como la construcción de un acceso independiente a los vestuarios desde el campo situado en la zona sur que podrán utilizar los equipos visitantes.

Susto en un partido femenino

Las mejoras se suman a las que se acometieron en la primera fase y que incluyeron la renovación del cerramiento en las zonas más deterioradas del campo, el cambio de porterías y la colocación de nuevas redes parabolas y postes de sustentación.

El refuerzo en las medidas de seguridad del complejo Serrano Lima se ejecutan después de que una menor de 13 años del fútbol base de Marbella tuviera que ser trasladada a un centro sanitario de la ciudad a finales de marzo tras sufrir un traumatismo craneoencefálico al golpearse contra un muro que carecía de protección en uno de los diferentes campos de fútbol 7 del equipamiento deportivo.

El suceso se produjo al inicio de la segunda parte de un encuentro entre los equipos femeninos del Atlético Marbellí y de El Carihuela, de Torremolinos.

En un lance del partido, la menor cayó y se golpeó la cabeza. A causa del golpe, quedó tendida y comenzó a convulsionar. Testigos que presenciaban el partido alertaron al servicio de emergencias 112 Andalucía, que trasladaron a la jugadora a un centro hospitalario.

El concejal de Deportes de Marbella, Lisandro Vieytes, señaló a Efe que en los partidos de fútbol son frecuentes los accidentes, pero no suelen revestir importancia.