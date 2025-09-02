El último salvavidas para el pantano del Llano de la Leche en San Pedro Alcántara

Fue una de las presas que formó parte del sistema hídrico de la colonia agrícola que, a mediados del siglo XIX, fundó en el sur de la península Ibérica Manuel Gutiérrez de la Concha, el marqués del Duero, y que, con el transcurso del tiempo, se convertiría en San Pedro Alcántara.

Desde inicios del siglo XX, abastece de agua a los agricultores de la zona, cuenta con un ecosistema de una alta biodiversidad y, ante un futuro de sequías frecuentes y prolongadas en la Costa del Sol, su importancia ha aumentado.

Pero un cambio en la normativa sobre la seguridad de las infraestructuras hidráulicas de Andalucía ha dejado a la deriva el futuro del embalse del Llano de la Leche.

El pantano, cuya construcción concluyó en 1905 y está ubicado en el término municipal de Benahavís, ha pasado de tener un riesgo bajo al más alto, lo que obliga a la comunidad de regantes de la presa, la responsable de su gestión, a introducir mejoras cuyo importe ronda el millón de euros, una cifra inasumible para el colectivo. De no ejecutar los arreglos para adaptar la presa al nivel de riesgo con el que está calificada tras la reforma normativa, la Junta de Andalucía podría desecarla.

Las Administraciones Públicas, como los Ayuntamientos de Marbella y Benahavís o la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, buscan ahora un encaje legal que, desde el sector público, permita garantizar la viabilidad del pantano.

Una de las opciones que los agentes públicos han puesto sobre la mesa es la cesión del pantano al sector público y que éste le dote de una utilidad que justifique la llegada de una ayuda económica con la que financiar las mejoras en seguridad. Pero no es tarea fácil.

«Estudiamos su uso agrícola, pero no es posible porque no hay una producción industrial, sino de consumo doméstico. Hablamos de abastecimiento, pero la presa no está conectada con los sistemas de abastecimiento general de la Costa del Sol. Lo único que queda es ceder la presa al Ayuntamiento de Benahavís para que habilite una instalación recreativa en la zona. Pero es una solución complicada porque las fechas en las que los regantes demandan más agua es la fecha en la que más se utilizaría la parte recreativa del embalse», señala el presidente de la Mancomunidad de Municipios, Manuel Cardeña.

«Es un problema complejo y no hay que levantar falsas expectativas. No es fácil compatibilizar los posibles usos de la presa», avisa.

Soluciones alternativas

Opción Sampedreña propone declarar el embalse Bien de Interés Cultural para que la infraestructura pueda beneficiarse de subvenciones públicas y planes de conservación y garantizar así un «patrimonio hidráulico, ambiental y cultural que ha sido esencial para el desarrollo del municipio y de su entorno durante más de un siglo».

«Hay que hacer un llamamiento a las administraciones para que no miren hacia otro lado. No podemos permitir que se vacíe y quede fuera de servicio por falta de medios», agrega la formación sampedreña.

El PSOE de Marbella señala que la Junta es la titular del embalse y, a cambio del uso de su agua, cobra a la comunidad de regantes un canon que el Gobierno regional debe invertir en mejoras de la infraestructura.

«La Junta no destina el canon a renovar el embalse y además pretende que sea la comunidad de regantes la que lo pague. Amaga incluso con resolver la concesión del aprovechamiento del agua. Es un disparate», explica el PSOE.

