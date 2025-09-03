La X edición del Festival Internacional de Música se inicia el viernes

La X edición del Festival Internacional de Música de Marbella se celebrará desde el viernes hasta el 12 de septiembre e incluirá un ciclo de conciertos clásicos que se organizará en diferentes ubicaciones; y un concurso en el Museo del Grabado Español Contemporáneo en el que competirán pianistas hasta los 35 años de edad.

El concurso comenzará el viernes, con la primera ronda de eliminaciones; seguirá el sábado, con las semifinales; y concluirá el domingo, con la final.

El primer premio ‘Ciudad de Marbella’ del certamen está dotado con 3.000 euros; el segundo, ‘Ramón Coll’, con 1.500 euros; y el tercero, el ‘Delia Steinberg’, con 750 euros. También habrá un premio del público, que carece de dotación económica.

Los tres finalistas del concurso ofrecerán el domingo, a las 21.00 horas en el Museo del Grabado, una selección de las obras que han interpretado en el transcurso del certamen, que dirige el artista de nacionalidad uzbeka Michael Davidov.

El jurado anunciará en la velada a los ganadores e informará en directo del premio que otorga el público.

