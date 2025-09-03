Marbella tendrá zonas de parking de un máximo de 30 minutos de duración

Marbella y San Pedro Alcántara contarán con plazas de aparcamiento de vehículos de alta rotación en las zonas del municipio con mayores demandas de estacionamiento.

Las plazas estarán marcadas en rojo y, en ellas, los usuarios podrán aparcar un máximo de 30 minutos en horario laboral y no podrán volver a dejar el vehículo en el mismo estacionamiento hasta pasada una hora.

Alrededor de las instalaciones públicas

Las plazas delimitadas en rojo estarán ubicadas en los alrededores de instalaciones públicas, como la Comisaría de la Policía Nacional o las oficinas de Correos, Hacienda y de la Seguridad Social y serán la principal innovación que incluirá el equipo de gobierno en el proyecto de ordenanza del sistema de estacionamiento regulado.

«Serán zonas planteadas con un criterio sumamente restrictivo y asociadas al servicio público y a las emergencias», explicó ayer el portavoz municipal, Félix Romero.

La ordenanza contemplará también que en las zonas azules de estacionamiento, que regulan los emplazamientos de mayor atracción comercial, turística y cultural del municipio, los usuarios puedan aparcar un tiempo máximo de dos horas y 30 minutos en los días laborales; mientras que las áreas verdes delimitarán las vías que forman el perímetro de equipamientos comerciales o zonas residenciales con escasa dotación de aparcamientos subterráneos, como las áreas próximas a las playas o barriadas consolidadas, y en las que el tiempo máximo de estacionamiento será de hasta cuatro horas para los no residentes.

Zonas en color naranja

La ordenanza incluirá también zonas marcadas en color naranja, que incluirán las bolsas de aparcamiento ubicadas en solares municipales, aparcamientos públicos o espacios habilitados temporalmente para la celebración de eventos y en las que los usuarios de vehículos no residentes podrán estacionar hasta un máximo de 24 horas.

El Gobierno local confía en elaborar el pliego de condiciones entre septiembre y diciembre y licitar en 2026 un servicio con el que espera facilitar el acceso a los aparcamientos en las zonas públicas del municipio, uno de los grandes problemas en la movilidad de Marbella y San Pedro Alcántara.

La ordenanza sobre el sistema de estacionamiento regulado que elabora el equipo de gobierno supondrá «un cambio profundo de modelo cuyo objetivo es favorecer la rotación, atraer clientes al casco histórico y facilitar el aparcamiento a los vecinos», señaló Romero.

La Corporación local aprobará de forma inicial la ordenanza en la sesión plenaria del mes de septiembre.

