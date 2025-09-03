Ofertan en Marbella 87 plazas gratis en seis cursos de formación laboral

El Ayuntamiento de Marbella ha lanzado una convocatoria de formación laboral para 2025 integrada por seis cursos presenciales que suman 87 plazas.

Los cursos que se ofrecen son los de Operaciones auxiliares de mantenimiento de piscinas de uso colectivo y fuentes ornamentales, de 40 horas de duración; Técnicas de riego, de 30 horas de formación; Inglés preparatorio para la prueba de acreditación oficial de nivel B1, de 120 horas; Operaciones con plataforma elevadora, de 15 horas; Vigilante de seguridad, de 180 horas; y Procedimientos básicos de electricidad y electrónica, con 125 horas de duración.

El periodo de inscripción concluye el 21 de septiembre.

Los talleres, que serán gratuitos, se impartirán en octubre y noviembre y se dirigen a personas en edad laboral, con 16 años cumplidos, preferentemente vecinos empadronados en el municipio e inscritos como demandantes de empleo en las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo de Marbella y San Pedro Alcántara.

Los interesados podrán solicitar y participar en un máximo de dos cursos, si son compatibles en el tiempo. Deberán señalar su prioridad y la segunda opción sólo se contemplará si no hay suficientes solicitudes marcadas como primera opción por el resto de aspirantes.

Las inscripciones se gestionarán por orden de recepción.

La oferta se incluye en el Plan de Municipal de empleo, un programa laboral con el que el Ayuntamiento busca instruir a cerca de 300 personas entre 2025 y 2027.

