El PSOE pide parar la «privatización» de la residencia Tiempo Libre de Marbella

La portavoz del PSOE en Marbella, Isabel Pérez, exigió ayer a la alcaldesa, Ángeles Muñoz, que pare «la privatización» de la residencia Tiempo Libre y que «plante cara» al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para defender los intereses de los vecinos del municipio.

El Gobierno autonómico ha iniciado el proceso para construir un complejo hotelero en las instalaciones de la histórica residencia de Marbella, construida en la década de los 60 del siglo XX para facilitar un emplazamiento vacacional a trabajadores y familias con menos recursos y de unas 20 hectáreas de superficie; y externalizar su gestión.

La edil socialista reclamó a la regidora que «no sea cómplice durante más tiempo del asalto al patrimonio de los vecinos de Marbella y San Pedro» del presidente andaluz.

Pérez pidió a Muñoz que «deje de ser sumisa y alce la voz ante el atropello, si es que le importan algo los intereses de los vecinos de Marbella y San Pedro».

«Antes de privatizar ese suelo, hay otras opciones. Desde el PSOE ya hemos planteado algunas, como destinar la residencia a alquiler asequible» y tratar así de facilitar el acceso a la vivienda, uno de los grandes problemas sociales de Marbella, especialmente para trabajadores y jóvenes, señaló la edil del PSOE.

La Junta obtendrá cuatro millones de euros anuales durante los 75 años de externalización de la gestión de la residencia. La cuantía, asegura, la destinará a servicios públicos.

