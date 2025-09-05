Más de 150 deportistas participarán en un evento de superación en San Pedro Alcántara

Más de 150 deportistas de entre 8 y 10 colectivos sociales de la provincia participarán el 20 de septiembre en el polideportivo El Arquillo, en San Pedro Alcántara, en el evento ‘Sin barreras y muy capaces’, con el que celebrar una jornada de convivencia y compañerismo a través del deporte entre personas con capacidades diferentes.

La iniciativa, que comenzará a las 9.00 horas, contará con disciplinas como el baloncesto, el fútbol sala y petanca con atletismo. También habrá bailes, animaciones y exhibiciones de la Policía Local y el Cuerpo de Bomberos.

En la organización del evento colaboran el Club de Petanca y la Peña Malaguista de San Pedro, que cuenta con una sección inclusiva que disputa la liga provincial y en el que juegan usuarios de los colectivos sociales Valores, Principito y Aspandem.

«Son unas mini olimpiadas para los participantes y cada uno jugará la disciplina que desee», señala el presidente de la Peña Malaguista, Antonio Ruiz.

«Estamos intentando que vengan la máxima cantidad de asistentes posibles», agrega el Club de Petanca de San Pedro, Miguel Muñoz.