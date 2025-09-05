Unos 7.200 escolares de Marbella aprenderán a conservar el entorno natural

Más de 7.200 escolares de 35 centros educativos de Marbella y San Pedro Alcántara participarán en un programa municipal con el que conocer y aprender a conservar el entorno natural del municipio.

El Programa de Educación Ambiental contará con 145 salidas y se desarrollará entre octubre y junio.

La iniciativa, en la que participan alumnos de colegios públicos, concertados y privados del municipio, contará con transporte, monitores especializados y seguros de accidentes.

Entre los emplazamientos que visitarán los estudiantes figuran los parajes naturales de Nagüeles o el Juanar, el lago de Las Tortugas y la mina de Buenavista, en la que los escolares conocerán de prima mano parte de la historia de Marbella.

Cada excursión contará con una introducción teórica, un recorrido guiado y paradas en las que los monitores explicarán características de cada emplazamiento.

Los participantes recibirán un obsequio que estará fabricado con material reciclado. Además, los alumnos de menor edad tendrán un lapicero de colores; y los de cursos superiores recibirán un set escolar compuesto por lápiz, goma, regla y sacapuntas.

«Cada día, los asistentes, incluidos los profesores, serán 53 como máximo. Habrá también una actividad para adentrar a los alumnos en el senderismo», señala Amparo Cid, una de las monitoras.

El Ayuntamiento confía en que el plan sirva para concienciar sobre el cuidado del medio ambiente a 35.000 estudiantes en cinco años.