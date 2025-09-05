La Junta confía en abrir en octubre la carretera entre San Pedro y Ronda

La Junta de Andalucía confía en que la carretera A-397, que comunica San Pedro Alcántara y Ronda y cerrada a la circulación por el desprendimiento de rocas durante una borrasca en marzo, quede abierta al tráfico de forma definitiva en el transcurso de octubre.

«Los trabajos (de reparación de la carretera) avanzan y yo espero y confío en que en octubre, esperemos que más al principio, podamos tener la carretera abierta totalmente», señaló ayer la consejera andaluza de Fomento y Articulación del Territorio, Rocío Díaz.

La vía, una de las más utilizadas de la Costa del Sol, está en servicio de forma parcial desde julio, cuando la Junta instaló un semáforo que regula los pasos de los vehículos de forma alternativa.

«El semáforo que pusimos en marcha a mitad de julio está funcionando bien. No se ha provocado ningún tipo de atasco, no ha habido ningún problema con él, así que, yo creo, hay que agradecer también el esfuerzo que se hizo por parte de todo el equipo que trabaja en la obra de manera ininterrumpida», señaló ayer la consejera.

Díaz indicó que las actuaciones para reponer la vía tras el severo deslizamiento de una ladera durante las lluvias de la borrasca Jana por la provincia de Málaga son «complejos, complicados». «Nos hemos encontrado muchas dificultades, pero, a pesar de eso, hay un equipo fabuloso de especialistas que trabaja para poder reabrir la carretera cuanto antes. Sabemos de la importancia y de la necesidad que tiene la Serranía de Ronda de esta carretera», agregó.

El desprendimiento de las rocas, algunas de ellas de gran tamaño, dañó el puente ubicado en el puerto de Los Madroños, lo que obligó a cortar la circulación por la carretera de San Pedro a Ronda.

El tráfico quedó interrumpido entre los puntos kilométricos 13 a 38, lo que da muestra de la envergadura de los efectos que tuvo el temporal en la carretera.

Las actuaciones de reparación de la vía, que cuentan con un presupuesto de 4,5 millones de euros, alcanzaron un punto de inflexión a mediados de junio, cuando los operarios comenzaron a instalar las vigas metálicas que sustentan el nuevo tablero del viaducto de la carretera.

Hasta entonces, los trabajos se centraron en la demolición de la estructura del viaducto dañada por el desprendimiento de las rocas, la estabilización de la ladera por la que discurre la carretera con una construcción de una barrera dinámica y la retirada de las rocas inestables, para lo cual se emplearon maquinaria pesada, especialistas en trabajos verticales y voladuras controladas.

