Conciertos de Beethoven y Mozart, en la Clínica Buchinger

La Clínica Buchinger Wilhelmi albergará el lunes, a las 21:00 horas, un concierto de piano con motivo de la X edición del Festival Internacional de Música de Marbella.

La protagonista de la velada la pianista de nacionalidad coreana Geunpyo Park, ganadora del premio ‘Ciudad de Marbella’ en la pasada edición del certamen, que interpretará un programa que, entre otras piezas, incluirá la Fantasía en re menor, de Mozart, y la célebre Sonata ‘Pastoral’ de Beethoven.

El concierto se celebrará en el gimnasio de la Casa Principal del centro clínico marbellí. La actuación estará abierta a pacientes y público externo.

Geunpyo Park nació en Seúl y con siete años comenzó sus estudios de piano.

Se graduó con honores en la Universidad Yonsei, de Seúl, y prosiguió su formación en el Hochschule für Musik Detmold, en Alemania, bajo la dirección del profesor Jacob Lueschner.

La artista coreana ha obtenido, entre otros galardones, el segundo premio y el premio del público en el Concurso Internacional F. Schubert y ha ofrecido recitales en Europa y Asia.