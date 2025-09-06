Miden la calidad del aire en Marbella para concretar las zonas de baja emisión

Cuatro medidores ambientales ubicados en diferentes puntos del casco antiguo de Marbella monitorizarán en tiempo real durante tres meses la calidad del aire de una de las zonas del municipio más frecuentadas por vecinos y, especialmente, turistas en los periodos de mayor actividad económica.

Los sensores están colocados en la intersección de la calle Salvador Rueda y la avenida del Mercado; la unión entre las calles Salvador Rueda y Juan Alameda; el inicio de la calle El Peral, una de las más transitadas del casco antiguo; y la intersección entre la avenida Ramón y Cajal y Félix Rodríguez de la Fuente.

Los sensores recabarán información con la que evaluar parámetros como el material particulado, el monóxido de carbono contenido en el aire, el ozono, el dióxido de nitrógeno y el dióxido de azufre.

La instalación de los medidores forma parte de un proyecto con el que el Ayuntamiento de Marbella pretende recabar datos sobre la calidad del aire en el casco antiguo; analizar los valores obtenidos; identificar patrones, picos de contaminación y posibles fuentes emisoras; y redactar un informe final con recomendaciones orientadas a la gestión del medio ambiente de la ciudad.

«Con la puesta en marcha de estos medidores, damos un paso técnico fundamental y hacemos un gesto de compromiso con la ciudadanía, que podrá beneficiarse de un entorno urbano más limpio y habitable», señala el concejal de Tráfico y Transportes, Félix Romero.

«Los dispositivos se instalan en el marco del compromisos municipal con la sostenibilidad, la salud pública y el cumplimiento de las normativas europeas en esta materia», agrega.

La colocación de los medidores en el casco antiguo de Marbella es el paso previo a la instalación definitiva de las Zonas de Bajas Emisiones en el municipio, como establece la Unión Europea.

El Ayuntamiento señalizó a finales de 2023 diferentes áreas en Marbella y San Pedro Alcántara a las que acceder en vehículo bajo diferentes condiciones, aunque no sanciona si los usuarios las incumplen al tener la medida un carácter informativo.

El Consistorio tiene previsto imponer las multas a partir de la entrada en vigor de la ordenanza que regule los espacios de bajas emisiones.

A mediados de verano, el Ayuntamiento reforzó con placas informativas la señalización en el ámbito de las zonas de bajas emisiones en el entorno del casco antiguo para que los vecinos conozcan las áreas restringidas.