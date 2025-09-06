Pacma alerta del daño a la imagen turística de Marbella tras la denuncia viral de una turista por malos tratos a un caballo de carruaje

El Partido Animalista Con el Medio Ambiente (Pacma) señalan la "gravedad del caso denunciado el pasado 14 de agosto ante la Guardia Civil de Marbella sobre el maltrato a un caballo de carruaje". Seún Pacma, el animal, que recorría el casco antiguo de la ciudad, presentaba, según la denunciante, extrema delgadez, deshidratación, agotamiento, heridas visibles y cojeras.

A pesar de ello, reportan que "es presuntamente obligado a trabajar incluso cuando las temperaturas superan los 40ºC, sobre asfalto, sin acceso a agua, alimento ni sombra, llegando a ser visto en servicio hasta la 1.00 de la madrugada", lamenta el partido animalista.

La denuncia, efectuada por una turista que visitaba la ciudad, ha generado un considerable impacto social, con vídeos que superan las 800.000 visualizaciones en redes sociales, una recogida de más de 10.000 firmas ciudadanas y varias reclamaciones directas al Ayuntamiento de Marbella, que hasta el momento no ha ofrecido respuesta.

Un santuario de animales ya se ha ofrecido a acoger al caballo de manera inmediata y permanente; algo que no podrá ocurrir hasta que se lleve a cabo el decomiso solicitado, para el cual aún no hay previsión. Desde PACMA solicitan a las autoridades municipales y veterinarias que retiren al animal de su actual propietario para trasladarlo al centro de rescate.

Denuncias que se prolongan en el tiempo

En julio de este año, Pacma precisamente denunció siete años sin inspecciones veterinarias a los caballos de carruajes en Marbella, acusando al Ayuntamiento de “absoluta dejadez”. El consistorio se comprometió en 2020 a eliminar la tracción animal en tres años, pero recientemente ha vuelto a aprobar una nueva normativa que permitirá la explotación de caballos durante dos décadas más.

Advierten de que este caso "no solo constituye un episodio más de maltrato anima"l, sino que afecta directamente a la percepción internacional de Marbella en particular y de Andalucía en general como destino turístico: “Muchos de los visitantes que llegan a ciudades que aún explotan turísticamente a los caballos no quieren ver animales obligados a trabajar en condiciones inhumanas; este modelo turístico es obsoleto y daña la imagen de las ciudades”, concluyen.