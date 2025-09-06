La Virgen del Carmen, en Banús

La Virgen del Carmen, patrona de los marineros y de Marbella, se sumergió ayer frente a Puerto Banús, uno de las marinas más exclusivas del sur de Europa.

Unos submarinistas depositaron la imagen de la Virgen en las profundidades de las aguas del puerto, en un evento que aunó devoción y tradición.

En el momento de la inmersión de la imagen de la Señora, el público que se encontraba en ese momento en la zona, en su mayor parte turistas que aprovechaban las últimas semanas del periodo veraniego en Marbella, prorrumpieron en aplausos de respeto y reconocimiento.

La patrona de los marineros cuenta con una capilla, visitada a diario por numerosos devotos y turistas, en las instalaciones portuarias, ubicada a escasa distancia de la Torre de Control de Puerto Banús y en el muelle noble de la marina.

Puerto Banús recibe en sus aguas cada 16 de julio, festividad de la Virgen del Carmen, la procesión que, con la imagen de la Santa, parte del puerto La Bajadilla, en el centro urbano de Marbella. El desfile navega hasta las instalaciones de Banús, en las que centenares de devotos se congregan para dar la bienvenida a la imagen con ofrendas florales en señal de respeto y en recuerdo a los marineros desaparecidos en el mar.

Tras el homenaje en Puerto Banús, la procesión naviera regresa al puerto pesquera y recreativo La Bajadilla.

La Virgen del Carmen es, junto a San Bernabé y San Pedro de Alcántara, los tres patrones con los que cuentan Marbella y San Pedro.