El Hospital Costa del Sol registra nueve donaciones en 2025

El Hospital Universitario Costa del Sol ha registrado nueve donaciones multiorgánicas en el transcurso de 2025, lo que ha posibilitado la extracción de 15 riñones, seis hígados, un corazón y cuatro pulmones.

En el mismo periodo, se han obtenido once donantes multitejidos en el centro sanitario. Este tipo de donantes «son muy importantes también para mantener una actividad creciente de implante de tejidos en la práctica clínica diaria de traumatólogos, oftalmólogos o cirujanos cardiovasculares», señala el hospital. En este sentido, también se han conseguido 26 córneas y cuatro de tejido óseo-ósteotendinoso.

La tendencia a la donación de órganos en los últimos diez años en el centro sanitario ubicado en Marbella ha ascendido de forma considerable y se mantiene en los últimos años, señala el centro sanitario.

Desde que en el año 2022 el hospital obtuviera la acreditación de la Junta de Andalucía para la realización de extracciones de órganos y tejidos, se ha registrado un total de 173 donaciones multiorgánicas gracias a las cuales se han conseguido cerca de 460 órganos, entre más de 300 riñones, más de 110 hígados o siete páncreas.

«Estos datos son posibles gracias al trabajo excelente de los profesionales que colaboran en todo el proceso de donación, que cuenta con un equipo de coordinación hospitalaria compuesto por el facultativo de Medicina Intensiva, José Manuel Galván, y la coordinadora de trasplantes de enfermería, Francisca Ahumada», señala el hospital.