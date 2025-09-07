Medio Ambiente
ProDunas inicia su programa de Educación Ambiental para los alumnos
El colectivo medioambientalista ProDunas pone en marcha una nueva edición de su programa Educación Ambiental y Conservación Dunar, cuyo objetivo es difundir el patrimonio natural de Marbella entre los estudiantes de Primaria, Secundaria y Bachillerato.
La iniciativa combina la ciencia, la observación directa y la acción sobre el terreno y cuenta con actuaciones como paseos guiados, limpieza de playas o la erradicación de especies invasoras.
Las actividades que impulsa la asociación medioambientalista pueden comenzar con charlas informativas e interactivas que imparten técnicos especialistas, como biólogos, en los centros escolares; o en el entorno natural.
Las charlas combinan las presentaciones visuales, el material manipulable y las dinámicas participativas para facilitar el conocimiento del ecosistema dunar, su flora y fauna y prepara a los alumnos para la experiencia en el campo.
«El contacto con el entorno, la observación de la flora y fauna ya la participación permiten al alumno comprender el medio ambiente de Marbella», señala el colectivo.
- El PSOE pide parar la «privatización» de la residencia Tiempo Libre de Marbella
- Un ‘gran hermano’ contra la suciedad en las calles de Marbella
- La Junta confía en abrir en octubre la carretera entre San Pedro y Ronda
- Investigan si la madre del niño desaparecido en Marbella se lo ha llevado a Rusia sin permiso
- Condenadas dos personas a 12 años de prisión por prostituir y drogar a mujeres vulnerables
- Baja a la mitad la cantidad de alga asiática que gestiona la Mancomunidad
- Marbella tendrá zonas de parking de un máximo de 30 minutos de duración
- El último salvavidas para el pantano del Llano de la Leche en San Pedro Alcántara