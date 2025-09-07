Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Medio Ambiente

ProDunas inicia su programa de Educación Ambiental para los alumnos

Dunas de Marbella

Dunas de Marbella / L.O.

Marcel Vidal

Marbella

El colectivo medioambientalista ProDunas pone en marcha una nueva edición de su programa Educación Ambiental y Conservación Dunar, cuyo objetivo es difundir el patrimonio natural de Marbella entre los estudiantes de Primaria, Secundaria y Bachillerato.

La iniciativa combina la ciencia, la observación directa y la acción sobre el terreno y cuenta con actuaciones como paseos guiados, limpieza de playas o la erradicación de especies invasoras.

Las actividades que impulsa la asociación medioambientalista pueden comenzar con charlas informativas e interactivas que imparten técnicos especialistas, como biólogos, en los centros escolares; o en el entorno natural.

Las charlas combinan las presentaciones visuales, el material manipulable y las dinámicas participativas para facilitar el conocimiento del ecosistema dunar, su flora y fauna y prepara a los alumnos para la experiencia en el campo.

«El contacto con el entorno, la observación de la flora y fauna ya la participación permiten al alumno comprender el medio ambiente de Marbella», señala el colectivo.

