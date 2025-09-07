Vecinos de la barriada de Plaza de Toros piden más aparcamientos ya

Se trata de uno de los problemas más generalizados en la movilidad de Marbella y San Pedro Alcántara, pero en Plaza de Toros, una barriada que ha experimentado un importante crecimiento en las últimas décadas, empieza a alcanzar dimensiones considerables.

La falta de plazas de aparcamientos en la barriada, una de las más populares del municipio, obliga a los vecinos a tener que recorrer, en algunos casos, extensas distancias hasta otras zonas residenciales del norte de Marbella para probar suerte o a cometer irregularidades, como estacionar sobre la acera o en doble fila.

«El aparcamiento es ya un problema importante. Hay muy poco estacionamiento en un barrio que es muy grande ya», señala el presidente de la asociación de vecinos San Bernabé, Julio Colorado.

«El Ayuntamiento nos dice que está en ello (en crear más plazas de aparcamiento), que están buscando terrenos en la barriada en la que ampliar las zonas de estacionamiento. Pero poco más», agrega Colorado, que vive en Plaza de Toros desde hace cerca de 20 años.

El presidente de los vecinos de la barriada lamenta también la falta de iluminación de la vía pública y las frecuentes interrupciones que sufre.

«Cada dos por tres, la luz se va y el barrio se queda a oscuras. Al ser un barrio de trabajadores, a la hora de ir al trabajo temprano, se nota por las mañanas. Además, hay poca vigilancia», agrega.

Marisa, que, por motivos de trabajo, usa su vehículo con asiduidad, es una de las vecinas que experimenta las dificultades de encontrar aparcamiento en la barriada. «Sobre todo en verano, a partir de unas determinadas horas de la noche, es muy difícil aparcar. Hay vecinos que se desplazan hasta La Patera (una zona residencial que colinda con Plaza de Toros) o a los alrededores del cementerio de San Bernabé para poder dejar el coche al no tener un lugar en su zona para estacionar», explica.

El Plan Municipal del Gobierno local contempla la creación de unas 3.000 plazas de aparcamiento al final del mandato, buena parte de ellas en áreas en las que los usuarios encuentran dificultades para estacionar, como en el centro urbano de Marbella o los barrios más populares del municipio.

Además, el Gobierno local anunció el martes un proyecto para tratar de aumentar la rotación en el estacionamiento regulado de Marbella y San Pedro.

La propuesta incluye la creación de zonas de estacionamiento marcadas en rojo, en las que los usuarios podrán estacionar sus vehículos un máximo de media hora.