Unos 30 operarios limpian colegios y guarderías de Marbella ante el inicio del curso

Unos 30 operarios municipales de Limpieza tienen previsto acabar mañana los trabajos para que los colegios y guarderías públicos estén en buen estado ante el inicio del curso escolar 2025-2026.

Los operarios compaginan las actuaciones manuales con el uso de maquinaria específica para garantizar la higiene de unos equipamientos que miles de alumnos y profesores usarán durante los próximos meses.

El dispositivo de limpieza cuenta con operarios que conducen ocho vehículos de agua de alta presión y que centran su labor, especialmente, en los patios, las pistas deportivas y las zonas de juego de las guarderías y colegios municipales.

Los operarios utilizan también cuatro barredoras de gran capacidad para limpiar los accesos y los entornos de los colegios. A las tareas se suma el lavado de más de 500 papeleras y un plan de barrido mixto, que compagina las actuaciones manuales con las sopladoras, que el Ayuntamiento desarrolla con la empresa concesionaria del servicio.

«El objetivo de la intervención es que la comunidad educativa encuentre unas instalaciones en perfecto estado en su regreso a las aulas. Estas actuaciones se suman al trabajo que se realiza de manera continuada a lo largo del año, pero que se intensifican en estas fechas», señala el delegado de Limpieza, Diego López.

A juicio del edil, «con estos trabajos, el Consistorio reafirma su compromiso con la comunidad escolar y con las familias, priorizando el bienestar de los alumnos en el arranque de un nuevo curso académico», agrega.

El Gobierno local anuncia el plan de limpieza de los colegios y guarderías municipales de cara al curso escolar después de que el PSOE le exigiera que implementara las actuaciones.

La formación socialista pidió al Ejecutivo municipal información sobre los centros educativos en los que ejecutaría las labores de limpieza y en qué consistirían las actuaciones.

«Queremos que septiembre empiece con los colegios en el mejor estado para los menores de Marbella y San Pedro», señaló el PSOE a inicios de mes.