El PSOE tacha de «inadmisible» el estado del paseo marítimo de Marbella

El PSOE de Marbella calificó ayer de «inadmisible» el estado en el que, a su juicio, se encuentra el paseo marítimo del municipio debido a la suciedad que se acumula en uno de los emplazamientos más concurridos por vecinos y turistas, especialmente en verano .

«La suciedad en el paseo marítimo es inadmisible. Uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad no puede estar así», señaló la formación socialista a través de un vídeo de cerca de un minuto de duración y difundido a través de las redes sociales del PSOE.

«Exigimos limpieza, mantenimiento y respeto por los espacios públicos de Marbella», agregó al formación socialista.

La grabación difundida por el PSOE cuenta con imágenes del paseo marítimo en la que se ven solerías manchadas y suciedad concentrada en las proximidades de papeleras, alcorques y alcantarillas. En el vídeo, la formación socialista acusa expresamente del estado del paseo marítimo al delegado de Limpieza, Diego López.

Vigilar el depósito de basuras

La suciedad de los espacios públicos de Marbella es uno de los grandes problemas que el municipio afronta durante este verano y el anterior.

El Ayuntamiento anunció a finales de agosto que la Policía Local utilizará las cámaras ubicadas en los espacios públicos, como las que emplea para gestionar el tráfico y los monitores de videovigilancia, para vigilar que los vecinos y turistas respetan las ordenanzas municipales relacionadas con la convivencia o la limpieza.