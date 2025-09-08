Limpieza
El PSOE tacha de «inadmisible» el estado del paseo marítimo de Marbella
Lamenta la suciedad que se acumula en uno de los emplazamientos más visitados de Marbella
El PSOE de Marbella calificó ayer de «inadmisible» el estado en el que, a su juicio, se encuentra el paseo marítimo del municipio debido a la suciedad que se acumula en uno de los emplazamientos más concurridos por vecinos y turistas, especialmente en verano .
«La suciedad en el paseo marítimo es inadmisible. Uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad no puede estar así», señaló la formación socialista a través de un vídeo de cerca de un minuto de duración y difundido a través de las redes sociales del PSOE.
«Exigimos limpieza, mantenimiento y respeto por los espacios públicos de Marbella», agregó al formación socialista.
La grabación difundida por el PSOE cuenta con imágenes del paseo marítimo en la que se ven solerías manchadas y suciedad concentrada en las proximidades de papeleras, alcorques y alcantarillas. En el vídeo, la formación socialista acusa expresamente del estado del paseo marítimo al delegado de Limpieza, Diego López.
Vigilar el depósito de basuras
La suciedad de los espacios públicos de Marbella es uno de los grandes problemas que el municipio afronta durante este verano y el anterior.
El Ayuntamiento anunció a finales de agosto que la Policía Local utilizará las cámaras ubicadas en los espacios públicos, como las que emplea para gestionar el tráfico y los monitores de videovigilancia, para vigilar que los vecinos y turistas respetan las ordenanzas municipales relacionadas con la convivencia o la limpieza.
- Vecinos de la barriada de Plaza de Toros piden más aparcamientos ya
- El PSOE pide parar la «privatización» de la residencia Tiempo Libre de Marbella
- Un ‘gran hermano’ contra la suciedad en las calles de Marbella
- La Junta confía en abrir en octubre la carretera entre San Pedro y Ronda
- Pacma alerta del daño a la imagen turística de Marbella tras la denuncia viral de una turista por malos tratos a un caballo de carruaje
- Condenadas dos personas a 12 años de prisión por prostituir y drogar a mujeres vulnerables
- Marbella tendrá zonas de parking de un máximo de 30 minutos de duración
- El último salvavidas para el pantano del Llano de la Leche en San Pedro Alcántara