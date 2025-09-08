Las pymes de San Pedro celebran su gala anual a finales de mes

Las pequeñas y medianas empresas de San Pedro Alcántara celebrarán su gala anual el 26 de septiembre en un restaurante ubicado en la localidad.

La Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de San Pedro (Apymespa) reconocerá, durante la velada, a seis sociedades por el ejemplo de esfuerzo, creatividad y compromiso que han ofrecido al resto del tejido empresarial de uno de los núcleos más importantes para el desarrollo de la actividad económica del municipio.

«La gala también será un momento para sentirnos parte de algo más grande, la familia que formamos todos los socios de Apymespa. Será una magnífica oportunidad de compartir grandes momentos y encuentros con la familia, amigos y compañeros. Será una noche mágica», señala el presidente del colectivo empresarial, Miguel Ángel Jiménez.

Apymespa ha puesto también en marcha una campaña para que los establecimientos de San Pedro Alcántara ofrezcan descuentos y ofertas en material escolar.

La iniciativa busca facilitar la vuelta a los colegios de las familias sampedreñas y dinamizar la economía local.