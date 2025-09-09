Aparcar de saldo en el casco antiguo de Marbella

Acceder en coche al casco antiguo de Marbella es, desde hace años, uno de los grandes problemas para los conductores e, indirectamente, para el comercio local de la zona. Por supuesto, en las principales épocas de afluencia de turistas, como Navidad, el verano o Semana Santa; pero también en temporada baja.

Encontrar un aparcamiento a un precio módico en el centro urbano de Marbella requiere, en la mayor parte de casos, de paciencia y muchas vueltas por buena parte de las calles de la zona.

Las dificultades para estacionar, sumadas a los precios desorbitados de los aparcamientos de explotación privada en los alrededores del casco antiguo y un transporte público que, aún siendo gratuito, dista en muchas ocasiones de ser funcional para los usuarios hacen que una gran parte de los vecinos y turistas opten por hacer sus compras en las grandes superficies comerciales del municipio, en los que los aparcamientos están asegurados y son gratuitos.

Para tratar de revertir la situación y dar respuesta a las asiduas protestas de las asociaciones de comerciantes del casco antiguo, el Gobierno busca fórmulas con las que, no siempre con el éxito deseado, facilitar el acceso a los aparcamientos para atraer a vecinos al centro urbano.

La última, presentada ayer por el equipo de gobierno, ha sido renovar un acuerdo de colaboración con una empresa que gestiona aparcamientos ubicados en el casco antiguo que permitirá estacionar los vehículos desde 1,99 euros durante 12 horas, según el estacionamiento que se utilice.

Los conductores que cuenten con los bonos Multipass, que se pueden adquirir hasta el 30 de septiembre, podrán dejar sus vehículos durante 12 horas por 1,99 euros en el aparcamiento del centro comercial Marbella Center, en el paseo marítimo; a 2,79 euros en el estacionamiento situado en las Terrazas de Marbella; y a 2,99 euros en las instalaciones del Mercado Central.

El convenio incluye también, como novedad, un 30 por ciento de descuento en la recarga de vehículos eléctricos hasta el 31 de diciembre.

La iniciativa de los bonos Multipass «tiene el propósito de que las personas que vengan al centro de la localidad puedan realizar sus compras con tranquilidad, aprovechar también para comer o llevar a cabo asuntos personales», señala el director territorial de la empresa que gestiona los aparcamientos que se han adherido a la campaña, José María Fayos.

«Por, prácticamente, la mitad de lo que cuesta una hora de aparcamiento se pueden adquirir estos bonos», agrega Fayos sobre una campaña que han impulsado el Ayuntamiento y la empresa que explota los aparcamientos junto a la asociación Plataforma de Comerciantes y Hosteleros de Marbella.

El acuerdo «facilitará el aparcamiento a los ciudadanos, los turistas y los comerciantes y fomentará las compras y el consumo en la restauración local», asegura el edil de Tráfico, Félix Romero.

El Ayuntamiento ha impulsado en los últimos años campañas de estacionamiento similares y ultima una ordenanza del estacionamiento regulado con la que intenta aumentar la rotación de las zonas de aparcamiento.

