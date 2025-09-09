La marca de equipajes de viaje Tumi abre una tienda en Marbella

La marca internacional de equipajes, bolsos y accesorios de viaje Tumi ha abierto un establecimiento en Marbella, el primero en Europa ubicado en una superficie en planta baja.

El local, de unos 65 metros cuadrados de extensión, se ha habilitado siguiendo un concepto con el que Tumi trata de reflejar los valores de su marca, como la artesanía, el estilo y la innovación.

La tienda destaca por su estética elegante y contemporánea y cuenta con una paleta de colores en tonos grises y blancos que busca ofrecer una experiencia de compra moderna y de lujo, señala la firma.

La tienda se ubica junto a otras de firmas internacionales de lujo, como Ferragamo, Valentino, Montblanc, Suárez y Tory Burch, lo que consolida la presencia de Tumi en un entorno de exclusividad.

El espacio cuenta con algunas de las colecciones más icónicas de la marca, como Alpha y Alpha Bravo, piezas diseñadas para acompañar el mundo de los negocios y los viajes fusionando innovación, utilidad y funcionalidad; la emblemática 19 Degree Aluminium, con su distintivo diseño angulado de aluminio; y la versátil Voyageur.

También acoge las últimas colecciones de la marca 19 Degree Lite, una reinterpretación más ligera de las icónicas curvas de 19 Degree, además de la cápsula de golf, una propuesta que combina estilo y funcionalidad para los amantes de este deporte.

La firma Tumi se fundó en 1975 y cuenta con cerca de 2.000 puntos de venta en 75 países.

