Marbella invertirá 400.000 euros extra contra el alga asiática

El Ayuntamiento de Marbella invertirá 400.000 euros extra en actuaciones de movimiento de arena de las playas y de eliminación de algas asiáticas, una de las grandes amenazas que, desde hace algunos años, sufre el litoral del municipio y del resto de la Costa del Sol.

«Se continuará con el trabajo que se está realizando de eliminación de algas para no dejar ninguna situación susceptible de multiplicarse en el futuro», señaló ayer el portavoz municipal, Félix Romero.

El Ayuntamiento ha asegurado en diferentes ocasiones que carece de medios con los que gestionar las grandes concentraciones de algas que se acumulan en las playas del municipio y ha pedido ayuda al Gobierno central.

El dinero extra procederá de modificaciones presupuestarias de crédito por importe de cerca de 7,5 millones de euros que la Corporación municipal tiene previsto aprobar el viernes en una sesión plenaria extraordinaria.

La partida también servirá para aumentar el presupuesto de las actuaciones de conservación de los distritos o para obras de emergencia en río Verde o el pantano de Las Medranas.

