Mejoran la carretera por la que pasan los residuos de la comarca

La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental invertirá alrededor de 1,5 millones de euros en la mejora de la carretera de Los Pedregales, que discurre entre los municipios de Estepona y Casares y por la que pasan todos los residuos que se generan en la comarca con destino al Complejo Ambiental, ubicado en Casares y que gestiona el ente supramunicipal.

La actuación, que realizará la Mancomunidad de Municipios a través de la empresa concesionaria de la gestión del Complejo Ambiental Urbaser, servirá pata mejorar el firme de la vía y su señalización, según señala el ente supramunicipal.

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol, Manuel Cardeña, mantuvo ayer una reunión con el alcalde de Casares, Juan Luis Villalón, representantes del Consistorio de Estepona e integrantes de la empresa concesionaria del Complejo Ambiental para planificar las actuaciones.

«Debido al tránsito de camiones de gran tonelaje es necesario realizar estas obras que mejoren la vía. Pero también beneficiarán a los vecinos de Estepona y Casares, que la usan cada vez con más frecuencia para la intercomunicación entre ambos municipios», señala Cardeña.

Sólo en algas asiáticas, el Complejo Ambiental de Casares ha recibido cinco mil toneladas de material en el transcurso del año.

Las especies invasoras llegaron a la central de tratamiento a través de unos 350 portes de camiones de gran tonelaje.

Suscríbete para seguir leyendo