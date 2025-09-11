Sube un 4,5 por ciento la recogida selectiva en la Costa del Sol en 2025

La recogida selectiva de residuos en la Costa del Sol ha aumentado en cerca de un 4,45 por ciento en el transcurso de 2025, al pasar de los 10,4 millones de kilogramos registrados en los ochos primeros meses de 2024 a los 10,8 millones de kilogramos recuperados durante el año.

En la recogida de residuos destaca la de papel y cartón, que registra una subida del seis por ciento, desde los 6,8 millones de kilogramos recogidos entre enero y agosto de 2024 a los 7,2 millones de kilogramos recuperados durante 2025, según los datos de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol.

«Se están cumpliendo los objetivos de la primera fase de la implementación del nuevo sistema de recogida selectiva», señaló ayer el presidente del ente mancomunado, Manuel Cardeña, en un balance que hizo sobre el servicio con motivo de los tres primeros meses de vigencia del nuevo contrato, suscrito entre la institución comarcal y la empresa Urbaser.

La concesión, firmada por ambas partes en junio, tendrá una vigencia de diez años por un importe de 84,4 millones de euros que la Mancomunidad abona a Urbaser.

La concesionaria, que también gestiona el Complejo Ambiental de la Costa del Sol, se compromete a ejecutar mejoras en las instalaciones y el servicio por un importe de unos 13,5 millones de euros.

La Mancomunidad de la Costa del Sol prevé que los vecinos de la comarca generen en los próximos años unas 21.000 toneladas de envases ligeros y cerca de 10.000 de papel y cartón anualmente.

